Sztuczna inteligencja wysadzi internet w powietrze. Właśnie pojawił się nowy problem

Wyciąganie danych ze strony internetowej odbywa się poprzez tzw. Web Scraping, a dokonują go nie ludzie, a napisane przez nich boty, które wędrują po internecie, przeglądając i pobierając to, co znajdą. Działa to na podobnej zasadzie co boty wyszukiwarek, tzw. crawlery, dzięki którym już z poziomu wyszukiwarki mamy podgląd na to, co jest na danej stronie internetowej.