Wiemy, jak myśli sztuczna inteligencja? Przełomowe badanie

Według naukowców metoda dystrybucji k* pomaga badaczom, prawodawcom, twórcom oprogramowania oraz innym jednostkom wykorzystującym AI ocenić, w jaki sposób sztuczna inteligencja organizuje i klasyfikuje informacje, wskazując potencjalne słabości lub błędy. Ma to wspierać zarówno procesy legalizacji potrzebne do bezpiecznego włączenia sztucznej inteligencji do codziennego życia, ale także zapewnić cenny wgląd w to, jak AI "myśli".