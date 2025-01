Sam Altman chciał ograć Microsoft metodą na Billa Gatesa. Tymczasem Nadella stawia na DeepSeeka

Eksperci zauważają jednak dodatkowy problem. Jak to często bywa w przypadku istotnych strategicznie korporacji z Chin, również i tym razem zachodzi podejrzenie o współpracę z nie do końca przyjaźnie nastawionym do świata Zachodu rządem Chin. Istnieje podejrzenie, że DeepSeek miał na celu między innymi wywołanie zamieszania na amerykańskim rynku IT, co niewątpliwie się udało. Co to jednak oznacza dla takich firm jak Microsoft, Amazon czy Google nie jest jeszcze jasne. Na dziś wiadomo tylko tyle, że za sprawą DeepSeeka OpenAI nieprędko wyrwie się z wieloletniego kontraktu z Microsoftem. A jak amerykański Microsoft wyjdzie na graniu z Chińczykami na rzecz władzy nad OpenAI to już osobna kwestia.