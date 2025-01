Giganci tech wykładają na stół 500 miliardów dolarów. Największy tego typu projekt w historii

- To, co chcemy zrobić, to zatrzymać je [systemy sztucznej inteligencji] w tym kraju [Stanach Zjednoczonych]. Chiny są konkurentem, inni są konkurentami. Chcemy być w tym kraju i czynimy [AI] dostępną. Bardzo wesprę [inicjatywę Stargate] poprzez deklaracje awaryjne, ponieważ mamy sytuację awaryjną, musimy zbudować te rzeczy. Muszą więc produkować dużo energii elektrycznej. A my umożliwimy im łatwą produkcję we własnych zakładach, jeśli zechcą - powiedział Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami.