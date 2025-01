Dlaczego DeepSeek jest taki dobry? Biały Dom, OpenAI i Microsoft: bo kradł

API (Application Programming Interface) to narzędzie, które pozwala różnym systemom oprogramowania komunikować się i współpracować ze sobą. OpenAI odpłatnie udostępnia API swojej generatywnej sztucznej inteligencji tak, aby każda zainteresowana osoba mogła wykorzystać systemy firmy do zbudowania własnych narzędzi - np. czatbota do obsługi klienta na stronie internetowej linii lotniczych.