Meta zwołała naradę wojenną. Właściciel Facebooka wpadł w panikę przez DeepSeek

Wśród koncernów, które przez DeepSeek rozbolała głowa jest należąca do Marka Zuckerberga Meta. Choć firma jest gigantem z branży mediów społecznościowych, to intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję - także w formie urządzeń ubieralnych. Jak informuje amerykańskie The Information inżynierowie koncernu otrzymali "z góry" pilne zadanie: wyjaśnienie, w jaki sposób DeepSeek wytrenowało swoje modele minimalnym kosztem.