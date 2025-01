Wytrenowali bota na poziomie DeepSeek za 120 zł. Uczeni pokazali, jak bigtechy paliły pieniędzmi

Badacze eksperymentowali z różnymi modelami jako podstawami TinyZero. W pierwotnej wersji zaczęli od modelu Qwen2.5, który miał tylko 500 milionów parametrów. W tym wariancie TinyZero jedynie zgadywał rozwiązanie, a następnie zaprzestawał dalszego działania, bez względu na to czy modelowi udało się zgadnąć, czy nie. Zwiększając rozmiar podstawowego modelu z 500 milionów do 1,5 miliarda parametrów, a później także do 3 i 7 mld., TinyZero udawało się odnaleźć prawidłowe rozwiązania szybciej i przy mniejszej liczbie podejmowanych czynności.