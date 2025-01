Ile to jest 80 mld dol.? Tyle wyda Microsoft na kolejny piwot

- Patrząc w przyszłość widać wyraźnie, że sztuczna inteligencja jest gotowa zmieniać świat. AI obiecuje napędzać innowacje i zwiększać produktywność w każdym sektorze gospodarki. Stany Zjednoczone są gotowe stanąć na czele tej nowej fali technologicznej, zwłaszcza jeśli podwoją swoje mocne strony i skutecznie nawiążą współpracę międzynarodową. W roku fiskalnym 2025 Microsoft jest na dobrej drodze, by zainwestować około 80 mld dol. w budowę centrów danych obsługujących AI w celu szkolenia modeli AI i wdrażania aplikacji opartych na AI i chmurze na całym świecie. Ponad połowa tej całkowitej inwestycji zostanie zrealizowana w Stanach Zjednoczonych, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w tym kraju i zaufanie do amerykańskiej gospodarki - jak pisze w swoim oświadczeniu Smith.