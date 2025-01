Tak miał wyglądać Windows. Wielka szkoda, że ten projekt skończył w koszu

Na profilu Kisseleva można zobaczyć więcej tapet, które zostały stworzone na potrzeby projektu i co tu dużo mówić - projektant odwalił kawał dobrej roboty i aż szkoda, że jego dzieła (ale i prawdopodobnie innych projektantów zatrudnianych przez koncern) finalnie trafiły jedynie do galerii na Behance. Jednak pozostaje trzymać kciuki, że koncern jednak powróci do planów dodania natywnego wsparcia dla animowanych tapet.