7 kluczowych nowości, które zaraz trafią na twój komputer. Oto Windows 11 24H2

Na dziś Menu Start w Windowsie 11 to skrót do zainstalowanych aplikacji, wyszukiwarki i głównych systemowych narzędzi. Jednak po aktualizacji, na życzenie, będzie to też launcher do obsługi najważniejszych funkcji powiązanego z komputerem telefonu. Wysuwany z boku panel wyświetla poziom naładowania akumulatora urządzenia, zasięg sieci komórkowej, pozwala na szybki dostęp do wiadomości tekstowych, połączeń głosowych i wykonanych zdjęć. Funkcja jest opcjonalna, można ją wyłączyć i jest ściśle związana z systemową Aplikacją Łącze z telefonem.