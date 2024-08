Microsoft doda nowego szpiega do Windowsa. Ja się go nie boję, ale ty lepiej go usuń

Jedną z kluczowych cech Windows Recall jest możliwość przeszukiwania zapisanych aktywności za pomocą języka naturalnego. Oznacza to, że użytkownik może wpisać frazy opisujące to, co pamięta, a Recall znajdzie odpowiednie informacje. Na przykład, jeśli ktoś chce znaleźć przepis na pizzę, który widział wcześniej na witrynie, rozmawiał o nim z kimś na WhatsAppie czy jeszcze w inny sposób, wystarczy wpisać przepis na pizzę, a Recall przeszuka zrzuty ekranu i wyświetli te, które pasują do zapytania. Może nawet odtworzyć przestrzeń roboczą z tamtego momentu, by użytkownik błyskawicznie mógł kontynuować wcześniej zaczętą pracę.