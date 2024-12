Microsoft chce, abyś kupił nowy komputer. Windows 11 nie pozwoli ci o tym zapomnieć

Wygląda na to, że Microsoftowi bardzo zależy nie tylko na tym, aby użytkownicy przesiedli się na Windows 11, ale także, aby zrobili to na właściwym dla systemu sprzęcie - nawet jeżeli oznacza to sięgnięcie do portfela po środki na nowy komputer. Z kolei użytkownikom Windowsa 10 na starszym sprzęcie zaciska się pętla na szyi, bo Windows 10 utraci wsparcie techniczne Microsoftu 14 października 2025 roku.