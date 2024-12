Wszyscy chcą być jak Steam. Microsoft się łudzi, że mu się uda

Wydana przez PlayStation w bieżącym roku gra Concord jest tego idealnym przykładem. To budowana od wielu lat i przy gigantycznym budżecie sieciowa strzelanka, która powinna była trafić w gusty graczy lubiących Overwatcha z lekką domieszką Destiny. Gra przy tym w żadnym razie nie może być zrecenzowana jako kiepska, zresztą mało kto tak ją oceniał. Okazała się przeciętna - a przy bieżących realiach produkcyjnych to za mało. Gracze mają skończoną ilość pieniędzy do wydania i wolnego czasu do poświęcenia. Lata produkcji i dziesiątki milionów dolarów wyparowało, co kiedyś w branży było nie do pomyślenia. Gry przeciętne nadal się sprzedawały - zwyczajnie w mniejszych ilościach i raczej na przecenach. Dziś konkurencja jest tak duża, że przeciętność to za mało.