Gry, które zawiodły nas w 2024 r. – największe rozczarowania redakcji Spider’s Web

Solar Crown to produkcja wymagająca stałego dostępu do sieci, z serwerami działającymi w kratkę. Podczas wyścigów nie możemy cofać rozgrywki, restart zajmuje masę czasu, optymalizacja jest fatalna, z kolei oprawa graficzna archaiczna. Model jazdy jest znośny, ale to tyle. Test Drive Solar Crown to zbiór fatalnych decyzji projektowych, sklejonych na ślinę mimo oburzenia fanów.