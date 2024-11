Recenzja LEGO Horizon Adventures: tak urocze, że już nie słodzę kawy, ale krótkie i płytkie

Znacznie mniejsza jest także liczba bohaterów możliwych do odblokowania. Do tego grywalne postaci różnią się wyłącznie metodą walki. To nie tak, że za pomocą ich unikalnych umiejętności dostaniemy się we wcześniej niedostępne miejsca, jak miało to miejsce np. w LEGO Władca Pierścieni. Mniejszy wybór postaci producenci starają się wynagrodzić masą skórek dla bohaterki Aloy, ale… no właśnie, to tylko skórki.