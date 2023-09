Dobrze siać postrach w polskim The Inquisitor - opinia o grze

Jako inkwizytor Świętego Oficjum, jesteśmy licencjonowanym sędzią oraz katem wszechmocnego Kościoła. To my decydujemy kogo spalić na stosie, kto zasługuje na tortury i kto jest grzesznikiem. Od nas zależy życie lub śmierć maluczkich, będących na naszej łasce. The Inquisitor od razu daje to graczowi do zrozumienia, oferując odpowiednie linie dialogowe.