A Plague Tale: Requiem powaliło moje PS5 na kolana. Jest piękne - recenzja

Średniowieczna aglomeracja będąca sercem opowieści w A Plague Tale: Requiem jest tak pełna, tak gwarna i tak ciekawa, że spacer po wirtualnym mieście jest przyjemnością samą w sobie. Coś jak pierwsze zwiedzanie Aleksandrii w Assassin's Creed Origins. Człowiek rozgląda się na lewo i prawo, jak dziecko na wakacjach w egzotycznym kraju. Chylę czoła przed twórcami Requiem za to, jak drobiazgowo i profesjonalnie podeszli do projektowania lokacji. To poziom pietyzmu porównywalny z najlepszymi grami AAA, jak The Last of Us II czy Uncharted 4.