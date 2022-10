Nowe konsole PS5 Pro i Xbox Pro już u twórców gier. Pytam: po co? Nie są potrzebne

Gdy PS4 debiutowało w 2013 roku, już na starcie wydawało się przestarzałe w niektórych obszarach. Wybór HDD jako nośnika danych, niewystarczająca moc do rozgrywki 4K, do tego 30 klatek na sekundę w większości gier… z perspektywy doświadczeń użytkownika, między PS3 i PS4 zachodziła płynna ewolucja. O żadnej rewolucji nie mogło być mowy, a serie takie jak Uncharted czy The Last of Us - chociaż fenomenalne - wyłącznie to potwierdzały.