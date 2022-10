Nie pogramy za darmo w Call of Duty na Xboksie. Sony blokuje plan Microsoftu

Dokument właśnie trafił do sieci w ramach batalii między PlayStation i Xboksem. Wynika z niego wprost: Sony porozumiało się z Activision, aby Call of Duty nie trafiało do usług Game Pass przez przynajmniej kilka lat. Mówiąc prościej, Japończycy płacili za to, żeby gracze nie mogli odpalić nowego CoD-a w ramach abonamentu za 4 zł na konkurencyjnym Xboksie. To część szerszego porozumienia, obejmującego m.in. wcześniejszy dostęp do nowych odsłon serii na konsolach PlayStation.