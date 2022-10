Polacy tworzą Silent Hill 2 Remake! Konami przyleciało do Polski i "upiło się"

Musimy zdawać sobie sprawę, że Silent Hill 2 to dla fanów horroru świętość, i to absolutna świętość. Tytuł jest powszechnie uważany za jedną z najlepszych - a bardzo często najlepszą - interaktywną produkcję grozy w historii ludzkości. Przychylam się do tego zdania. Mało która produkcja tak zrujnowała moją psychikę co Silent Hill 2 na PSX i z mało którym horrorem mam tak wyjątkowe wspomnienia. Polacy dostali do rąk Świętego Grala ze świata horroru. Zero presji!