TOP10 najlepszych gier 2024 roku - te tytuły rządzą według Spider’s Web

Największą zaletą tego Prince of Persia jest rozwiązywanie zagadek i wyzwań, zyskując w ten sposób dostęp do nowych obszarów. Część z nich jest kompletnie opcjonalna, ale każdy eksplorator postawi sobie za punkt honoru, by do nich dotrzeć. Boli mnie, że prace nad sequelem zostały rzekomo wstrzymane, z powodu kiepskiej sprzedaży. The Lost Crown kupić jak najbardziej warto, a fani metroidvanii to wręcz muszą.