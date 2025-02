Sukces DeepSeek? Szyty oderwaniem od rzeczywistości i naiwnością inwestorów

Jedna tabelka i dwa akapity były wystarczające, by zrzucić Nvidię z rowerka - koncern, który dzierży w garści ma ponad 90 proc. rynku AI ze względu na to, że jest głównym dostawcą czipów używanych do treningu nowych technologii. To właśnie w jednej tabeli i dwóch akapitach tekstu inżynierowie chińskiego DeepSeek ujęli całkowity koszt, jaki firma przeznaczyła na trening modelu DeepSeek V3. Miał się zamknąć w niecałych 6 milionach dolarów.



Tyle wystarczyło, by akcje Nvidii w poniedziałek straciły 17 proc. na wartości - czy jak kto woli 593 miliardów dolarów wartości rynkowej. Inwestorzy zwątpili w pozostałe koncerny walczące wzajemnie ze sobą o dominację na rynku AI oraz firmy tworzące półprzewodniki. Znaczące spadki wartości odnotowały także ASML Holding, Broadcom, Micron Technology, Microsoft, Meta Platforms i Alphabet (Google). Na niespodziewaną premierę szalenie taniej AI zareagowały także media - brytyjski Guardian nazwał sytuację "momentem Sputnika" amerykańskiej AI.