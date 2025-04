Bot Elona Muska potrafi tworzyć gry. To nawet lepsze niż śmieszne obrazki

Grok Studio to nowa funkcja wprowadzona przez xAI, która została oficjalnie ogłoszona na platformie X. Ta nowa przestrzeń robocza oferuje użytkownikom dedykowane miejsce do tworzenia i edytowania dokumentów, kodu oraz prostych aplikacji. Co istotne funkcja ta jest dostępna zarówno dla użytkowników korzystających z darmowej wersji, jak i dla subskrybentów premium poprzez stronę Grok.com.