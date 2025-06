Już nie tylko tekst. Wykresy i wizualizacje w odpowiedziach Wyszukiwarki Google

Co wyróżnia podejście Google, to głęboka integracja z już istniejącym ekosystemem wyszukiwania i dostęp do ogromnych zasobów danych. Wszystkich siedem produktów Google z miliardami użytkowników - Android, Chrome, Gmail, Maps, Play Store, Search i YouTube - już używa Gemini, co daje firmie unikalne możliwości personalizacji i kontekstualizacji odpowiedzi.