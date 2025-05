Czy polski język przetrwa? Walka o naszą kulturową suwerenność

Google'owski RankBrain, algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję do interpretowania zapytań, został wytrenowany głównie na angielskojęzycznych danych. Podobnie Meta AI, która właśnie wkracza do Polski, oferuje obsługę jedynie w sześciu europejskich językach - angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i niemieckim. Polski? Nie ma go na liście, mimo że jesteśmy szóstym co do wielkości krajem UE.