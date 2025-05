Rosyjski okręt z floty cieni grzebał przy polskim kablu energetycznym? Interwencja polskiego rządu

Do zdarzenia doszło we wtorek, a informacje przekazano publicznie dzień później. Jak poinformował premier Donald Tusk na platformie X, rosyjska jednostka należąca do tzw. floty cieni zbliżyła się do kabla energetycznego należącego do Polskich Sieci Energetycznych. Choć statek nie znajdował się w polskich wodach terytorialnych, jego obecność nad infrastrukturą krytyczną wywołała natychmiastową reakcję polskich sił zbrojnych. NATO wzmocniło obecność na Morzu Bałtyckim, a sytuacja przybiera coraz bardziej napięty charakter.