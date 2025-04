Japonia odpala przyszłość. Pokazała właśnie broń znaną z gier i filmów science fiction

Flota Samoobrony ściśle współpracuje z ATLA (Agency for Acquisition, Technology and Logistics), by jak najszybciej wprowadzić do służby sprzęt kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Japońskich Morskich Sił Samoobrony. To potwierdza, że railgun nie jest tylko eksperymentem dla PR-u, ale realnym kandydatem do przyszłego uzbrojenia japońskiej floty.