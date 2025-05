Rozpoczęła się budowa nowoczesnego okrętu wojennego dla Polski. Ale potwór

Podstawowe parametry jednostek:

• Długość całkowita – ok. 138 m,

• Szerokość maksymalna – ok. 20 m,

• Wysokość – ok. 10 m (1 pokład),

• Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) – ok. 7 tys. t.,

• Zasięg – ok. 8 tys. mil morskich,

• Prędkość maks. – 28 węzłów,

• Napęd – 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD,

• Załoga – 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu.