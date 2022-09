RBS-15 Mk3 to najnowsza wersja z rodziny doskonałych szwedzkich pocisków przeciwokrętowych. To pocisk manewrujący krótkiego zasięgu, wystrzeliwany z okrętów nawodnych, samolotów lub z wyrzutni lądowych, napędzany silnikiem turboodrzutowym. Ich zasięg to około 200 km, a głowica z materiałem wybuchowym waży 200 kg..