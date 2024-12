800 zł miesięcznie za ChatGPT? Oto najnowszy produkt OpenAI

Sztuczna inteligencja wkroczyła do naszego życia z impetem, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, a nawet jak się komunikujemy. SI stała się wszechobecna, wchodząc w naszą rzeczywistość w sposób, o jakim jeszcze niedawno mogliśmy tylko pomarzyć. A jeśli interesujesz się tym tematem, to wiem, że czekasz na kolejne informacje od OpenAI czy innego Google'a. Bo te, jak Święty Mikołaj, przynoszą garść prezentów, które jeszcze bardziej polepszą twoje życie. No, interakcję z AI.