Zuckerberg chce wysadzić ludzkość z torów. Inwestuje miliardy

Jak informuje The New York Times, Meta zaprosiła do współpracy 28-letniego Alexandra Wanga, założyciela i dyrektora generalnego start-upu Scale AI. Firma prowadzi również rozmowy w sprawie zainwestowania miliardów dolarów w Scale AI. Częścią umowy ma być także przejście pracowników startupu do struktur koncernu Marka Zuckerberga.