Zuckerberg: "Apple się stacza, dawno już nic nie wynaleźli, ich czas się kończy"

Jako przykład podał okulary Ray-Ban, opracowane wspólnie z Metą, zapewniające funkcje rozszerzonej rzeczywistości swoim użytkownikom. Meta starała się o dostęp do wewnętrznych protokołów iPhone’a, za sprawą których telefon tak szybko i sprawnie łączy się ze słuchawkami AirPods. Jak twierdzi Zuckerberg, ów protokół nie jest w żaden sposób technicznie innowacyjny i nie ma żadnego powodu, by nie udostępnić go producentom akcesoriów. Apple odmówił Mecie (i innym firmom) dostępu do tego protokołu - jak twierdzi Zuckerberg - argumentując to chęcią... ochrony prywatności użytkowników.