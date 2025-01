Najpierw banowali Trumpa, teraz składają mu hołd. Tak big techy padają na kolana

Nie usprawiedliwia to jednak Cooka i pozostałych. Tak jak nie usprawiedliwia Apple’a układanie się z rządem chińskim i dostosowywanie się do tamtejszej cenzury (chociażby poprzez usuwanie z App Store’a aplikacji VPN umożliwiających korzystanie z nieocenzurowanego internetu). Apple jest politycznie poprawny, stara się nie drażnić chińskiego rządu. Wszystko po to, by mieć dostęp do portfeli chińskich konsumentów.