Jakie to smutne. Szef Apple'a wydaje milion dolarów na imprezę Trumpa

Znaczna część elity ze świata Big Techów zdążyła już wyrazić sympatię i poparcie dla nowego prezydenta, a Cook nie zamierza się wyłamywać. Według reportażu Axios prezes Apple’a spotkał się z Trumpem w minionym miesiącu, był tam widziany w towarzystwie Elona Muska. Zobowiązał się na spotkaniu do przekazania miliona dolarów darowizny na rzecz administracji nowego prezydenta. Co warte podkreślenia - będzie to darowizna z prywatnej kieszeni Cooka, nie w imieniu Apple’a.