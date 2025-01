Siri podsłuchiwała posiadaczy iPhone'ów. Apple zapłaci, ale ta kwota to jakiś żart

Ugoda obejmuje okres od 17 września 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., czyli od momentu wprowadzenia funkcji "Hej, Siri". Szacuje się, że dziesiątki milionów użytkowników iPhone'ów i Apple Watchów mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 20 dol. za każde urządzenie z Siri (do maksymalnie pięciu). Mimo ugody Apple nie przyznał się do winy (klasyka). 95 milionów dol. to zaledwie około dziewięciu godzin zysku dla firmy, której dochód netto w ostatnim roku obrotowym wyniósł 93,74 miliarda dol.



I co ważne (dla klientów!), podobny pozew wobec Google’a, dotyczący jego asystenta, jest w toku.