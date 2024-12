Będziesz rozmawiać ze swoją myszką komputerową. Nie pytaj dlaczego, ale o czym

Magic Mouse Apple'a to akcesorium dla komputerów Mac, które wraz z klawiaturą Magic Keyboard stanowi uzupełnienie zestawu komputerowego Mac (albo przynajmniej stanowiska z Macbookiem). W teorii, bo w praktyce Magic Mouse jest niczym druga - bo pierwszą już sami kupiliście i działa lepiej - sokowirówka otrzymana od siostry mamy z okazji ślubu. Niby jest, niby działa, ale prawdopodobnie pierwsza lepsza myszka Logitecha odprawiła Magic Mouse do szuflady.



Magic Mouse 2 w 2025 będzie obchodzić szóste urodziny, wobec czego nie ustają spekulacje co do tego czy, jak i kiedy Apple odświeży myszkę. Całkiem odważna plotka mówi o tym, że oprócz lepszej ergonomii i komfortu użytkowania, Magic Mouse ma zaskoczyć sterowaniem głosowym.