Magic Mouse nadal beznadziejne? Apple zignoruje prośby użytkowników

No dobra, przyznajmy to – akcesoria Apple do komputerów Mac trącą już trochę myszką. O ile sam design wciąż jest minimalistyczny i elegancki (w końcu to Apple), to funkcjonalnie… cóż, szału nie ma. Magic Mouse z tym swoim śmiesznym portem ładowania od spodu? Czasem mam wrażenie, że projektanci w Cupertino zasnęli w latach 90. Gdzie jakieś innowacje? Gdzie fajerwerki? Rynek akcesoriów PC aż kipi od nowości, a Apple serwuje nam odgrzewanego kotleta.