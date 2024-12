Kiedy nowy iPad? Ten model naprawdę powinieneś kupić

Apple kojarzy się z drogimi gadżetami, za które trzeba bulić kupę kasy. Ale wiecie co? Mają też coś dla zwykłych śmiertelników, którzy nie chcą wydawać dwóch wypłat na telefon. Jasne - nie ma co porównywać tej giga korporacji do Samsunga, który ma chyba z setkę modeli w każdej możliwej cenie, ale spokojnie, Apple też ogarnia temat. Ma iPhone'y SE, które dają radę, jak te najdroższe; są dużo tańsze, no i ma MacBooki Air - idealne dla tych, co nie potrzebują kombajnu do obróbki grafiki 3D. Chociaż nowe modele z 16 GB RAM-u pozwalają na to w miarę bezproblemowo.