Apple ratuje swoją największą wpadkę od lat. Nowy model będzie nie tylko "Pro"

Wygląda na to, że Apple z Vision Pro strzelił sobie w stopę. Cena jak za używany samochód, a funkcjonalność? No cóż, powiedzmy, że szału nie ma. Oglądanie filmów w 3D na kanapie? Super, ale czy na pewno potrzebuję do tego wydawać fortunę? Zwłaszcza że konkurencja oferuje podobne bajery za ułamek ceny. Meta Quest 3 radzi sobie nieźle z XR, a kosztuje niemal 10 razy mniej od rozwiązania od Apple’a.