Apple przyznał, że nie ma szans w konkurencji z Google'em. Podał trzy powody

Stworzenie konkurencyjnej wyszukiwarki internetowej wymagałoby od Apple'a zbudowania platformy do sprzedaży reklam ukierunkowanych, co jest sprzeczne z polityką prywatności firmy. Apple koncentruje się na sprzedaży sprzętu i usług, a nie na zbieraniu danych użytkowników i wykorzystywaniu ich do celów reklamowych. Zbudowanie takiego systemu reklamowego byłoby trudne i kosztowne, a także mogłoby negatywnie wpłynąć na wizerunek Apple jako firmy dbającej o prywatność swoich klientów.