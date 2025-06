Wikipedia skopiowała funkcję Google'a. Redaktorzy wściekli

W ubiegłym roku (a Polakom w kwietniu bieżącego roku) Google udostępnił internautom nową funkcję: AI Overviews (Przeglądy od AI). Z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji streszcza i podsumowuje treści najlepszych wyników wyszukiwania odpowiadających na różnego rodzaju pytania zaczynające się od "jak", "dlaczego", "kiedy", "w jaki sposób", "jak długo", "ile" czy "gdzie". Jakkolwiek dobrze by nie brzmiała perspektywa uzyskiwania odpowiedzi na pytania zamiast właściwego przeglądania internetu, to Przeglądy od AI wsławiły się sugerowaniem użytkownikom dodanie kleju do pizzy oraz byciem głównym powodem spadku ruchu na wszystkich witrynach internetowych.