To będzie naprawdę tania karta graficzna. NVIDIA planuje coś mocnego

Nowym modelem ma być GeForce RTX 5050 w wersji dla komputerów stacjonarnych. Do tej pory najtańszą opcją dla graczy był GeForce RTX 5060, kosztujący ok. 1400 zł. Nowy sprzęt najprawdopodobniej będzie znacznie tańszy. Premiera RTX-a 5050 to kwestia najbliższych tygodni.