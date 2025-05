Nowe potwory wydajności AMD wydają się nie mieć konkurencji

Poszczególny rdzeń CCD (Core Complex Die) w Zen 5, o kodowej nazwie Eldora, ma powierzchnię 70,6 mm², co stanowi zmniejszenie o zaledwie 0,5 proc. w porównaniu do 71 mm² CCD z Zen 4, ale zawiera aż 8,315 mld tranzystorów w porównaniu do 6,5 mld w poprzedniej generacji, co oznacza imponujący wzrost gęstości tranzystorów o 28 proc.