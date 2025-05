Chińczycy znaleźli sposób na tańsze i szybsze chipy. To może zmienić cały rynek

Zamiast tradycyjnego krzemu, naukowcy użyli oksyselenku bizmutu (Bi 2 O 2 Se). Jest to materiał 2D, czyli jego struktura ma grubość zaledwie jednego lub kilku atomów. Tranzystor zbudowany został w architekturze GAAFET, co oznacza, że bramka tranzystora otacza kanał z każdej strony – w przeciwieństwie do popularnych FinFET-ów, które oferują tylko częściowy kontakt. Taka zmiana pozwala na lepszą kontrolę przepływu prądu i zwiększa wydajność.