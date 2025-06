Powrót legendy, którą miałeś w komputerze. Oto najmniejsze karty GeForce RTX 5060

Ten wygląd możecie kojarzyć z dawnych czasów. Seria kart MSI Cyclone we wczesnych latach poprzedniej dekady (2010-2013) była bardzo popularna i obejmowała kilka udanych modeli typu GeForce GTX 460, Radeon HD R6850, GTX 550 Ti czy GTX 650 Ti. To kultowe karty graficzne, które wielu Polaków miało w swoich komputerach. MSI Cyclone RTX 5060 to trochę nowocześniejsze podejście do dawnej serii. To jedna z najmniejszych propozycji tego układu na rynku.