Laptopy do gier będą działać bez kabla dłużej niż 120 minut

Do niedawna w laptopach z systemem Windows mieliśmy do dyspozycji głównie procesory dwóch producentów - AMD i Intela. Od ubiegłego roku na poważnie w rynek wszedł Qualcomm, ze swoimi czipami opartymi na architekturze ARM. Czyli układami podobnymi do tych, które od zawsze mamy w swoich smartfonach. Teraz NVIDIA ma wejść z własnym konsumenckim czipem ARM stworzonym z myślą o grach komputerowych. W tym roku, lub na początku 2026 r.