MacBook, jakiego nie było? Apple testuje potwora

Wynika to z nazewnictwa wykorzystywanego przez Apple’a. J514 i J516 to nazwy kodowe, które nosiły wydane pod koniec 2023 r. MacBooki Pro z ekranami 14 i 16. Natomiast literka "d" na końcu nazwy odnosi się do zastosowanego w środku urządzenia układu - w tym przypadku procesora M3 Ultra. Wystarczy spojrzeć na Maca Studio z czipem M3 Ultra, który nosił nazwę kodową J575d.