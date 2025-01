Komputery osobiste są passe. Nvidia ma dla ciebie coś lepszego - osobisty superkomputer

Układ GB10, co ciekawe, został zaprojektowany wspólnie z firmą MediaTek. Składa się on na procesor graficzny Blackwell i 20-rdzeniowy procesor Grace. Układy mają dostęp do 128 GB pamięci i do czteroterabajtowej pamięci masowej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, urządzenia Project Digits można łączyć w pary, co pozwala na działanie offline modelu o nawet 405 mld parametrów. Urządzenie może pracować samodzielnie lub jako akcelerator dla komputerów z Windowsem lub macOS-em.