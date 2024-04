BenQ GW3290QT - tani, dobry i duuuży monitor do biura oraz dla programisty. Recenzja Spider's Web

Dodając do tego cenę na poziomie 1700 zł oraz pakiet wcześniej wspomnianych funkcji i rozwiązań, BenQ GW3290QT wyrasta na bardzo opłacalne rozwiązanie do codziennej pracy. Jestem przekonany, że dzięki dużej wszechstronności oraz dobrze przemyślanym rozwiązaniom monitor przypadkiem do gustu wielu programistom oraz pracownikom biurowym. To konkretny sprzęt, do konkretnego przeznaczenia, z rozsądnym stosunkiem ceny do możliwości.