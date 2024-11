Programiści spędzają zbyt dużo czasu na naprawianiu błędów, zbyt mało na tworzeniu nowego kodu. AWS ma plan

Możesz nie od razu zrozumieć, dlaczego pojawia się dany błąd, o co w nim chodzi. Więc musisz przejść do naszej dokumentacji lub szukać w Google, aby spróbować pojąć co jest nie tak i jak to rozwiązać. Tymczasem Q zasadniczo wychwyci ten błąd, a następnie pokaże bardzo czytelne wyjaśnienie, o co chodzi w tym błędzie, dlaczego go otrzymujesz – ponieważ, na przykład, dana funkcja kodu nie ma określonego zestawu uprawnień do zasobów, do których próbowała uzyskać dostęp. I jeśli chcesz to rozwiązać, oto kroki naprawcze w zakresie tworzenia tych konkretnych polityk z odpowiednimi rolami, przypisania ich do tej funkcji i oto jak to zrobić. Jest to rodzaj instrukcji krok po kroku, jak naprawić ten problem. Co ważne bardzo konkretny sposób, z uwzględnieniem tej konkretnej sytuacji, w jakiej znalazł się deweloper